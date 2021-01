Szczepionka na COVID. Leszek Miller o zaliczeniu prokuratorów do pierwszej grupy szczepień

Do pierwszej grupy osób, które zostaną zaszczepione po pracownikach ochrony zdrowia zaliczono prokuratorów i pracowników CBA. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy gościa programu "Newsroom WP" byłego premiera Leszka Millera. Polityk stwierdził, że nie jest właściwym adresatem tego pytania, ponieważ to Michał Dworczyk jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu szczepień w Polsce. Miller stwierdził również, że w Polsce trwa obecnie wyścig o to, kto zaszczepi się jako ostatni, a w jego ocenie ministrowie rządu powinni zaszczepić się wraz z "grupą 0", by dać społeczeństwu przykład. Europoseł powiedział, że nie rozumie dlaczego prokuratorzy mają zostać zaszczepieni przed nauczycielami, czy sędziami, ale fakt ów odbiera jako dowód na siłę przebicia Zbigniewa Ziobry w rządzie Mateusza Morawieckiego.

