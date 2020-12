Szczepionka na COVID. Lekarze nie chcą się szczepić? Były minister zdrowia pokazuje dane

Szczepionka na COVID jest już dostępna w Polsce. Pojawiają się jednak doniesienia, że duża część pracowników systemu ochrony zdrowia nie zamierza i nie chce się szczepić. O komentarz do sprawy poprosiliśmy byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. - Ja mam listę osób, które zapisały się na szczepienia spośród pracowników służby zdrowia na Mazowszu. Jest to około 60 tys. osób, a pracowników jest około 100 tys. To jest około 60 proc. - wyliczał w programie WP "Newsroom". Podkreślił, że "badania wśród personelu medycznego, także wśród lekarzy troszeczkę rozczarowują". Były szef resortu zdrowia zaapelował też o korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji. - Szczepionka, którą mamy do dyspozycji jest skuteczna i bezpieczna. Warto się szczepić - przekonywał.

