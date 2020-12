Szczepionka na COVID. Grozi nam endemia? Prof. Horban o konsekwencjach

Szczepionka na COVID została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków. Mimo zapewnień o tym, że szczepionka na COVID jest bezpieczna, duża część Polaków nie chce się szczepić. - Na to, żeby przerwać epidemię, musimy zaszczepić mniej więcej 60-70 procent społeczeństwa - podkreślił w programie WP "Newsroom" prof. Andrzej Horban. Doradca premiera ds. epidemii zaznaczył, że brak zaszczepienia odpowiedniego odsetka Polaków będzie miał swoje konsekwencje. - Wtedy epidemia zamieni się w coś, co nazywa się endemia, czyli stałe przebywanie danego zarazka. Będziemy mieli wtedy dwa piki zakażeń jak z grypą: wiosną i jesienią - ostrzegał ekspert. Prof. Andrzej Horban ostro wypowiedział się także o lekarzach, którzy zapowiedzieli, że nie przyjmą szczepionki na COVID. - To budzi moje zdumienie. Nie wiem, kto im dawał dyplom - stwierdził ekspert.

Rozwiń