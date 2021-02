Szczepionka na COVID. Dr Grzegorz Cessak uspokaja: dopuszczone przez EMA są skuteczne

Dr Grzegorz Cessak odpowiedział także części opozycji, która domagała się zdobycia patentu na szczepionkę przeciwko koronawirusowi i wdrożeniu jej do rodzimej produkcji. - Przejecie patentu i późniejsza produkcja to długi i złożony proces. On może potrwać nawet kilkanaście miesięcy, nie wspominając już o kosztach. I to i tak jest optymistyczna wersja - zaznaczył.