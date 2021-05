Szczepionka na COVID dla dzieci. Kiedy w Polsce? Odpowiedź z ministerstwa

Szczepionka na COVID dla dzieci już wkrótce może trafić do wielu państw Europy. Wnioskuje o to m.in. Pfizer. Wojciech Andrusiewicz w programie "Newsroom WP" zauważył jednak, że wcześniej potrzebna jest "zmiana charakterystyki produktu leczniczego", a tego może dokonać tylko EMA. - Obecne przepisy wskazują, że szczepienia preparatem Pfizera mogą się odbywać od 16. roku życia - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz podkreślił jednocześnie, że po ewentualnej decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie rząd będzie gotowy do tego, by wdrożyć najmłodszych do programu szczepień, ale teraz priorytetem jest uzyskanie odporności przez starsze roczniki. - Jeżeli wyszczepimy tych najbardziej narażonych, to nie ma problemu, by szczepić dzieci. Liczymy, że dojdzie do tego jeszcze w wakacje - zaznaczył rzecznik MZ.

