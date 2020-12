Szczepionka na COVID. Były minister zdrowia o Mateuszu Morawieckim. "Żenujący obrazek"

Na Okęciu w Warszawie pojawił się kolejny transport szczepionek na COVID. Bartosz Arłukowicz odniósł się zorganizowanej z tej okazji konferencji Mateusza Morawieckiego. Były minister zdrowia uważa, że to dość komediowa sytuacja, że premier wykorzystuje tego typu okazje do robienia sobie zdjęć i PR-u. Polityk wypomniał szefowi rządu "przywitanie" samolotu Antonov z wadliwymi maseczkami. - To żenujący obrazek premiera paradującego w tym "polarku", który się codziennie pojawia w telewizorach - dodaje europoseł PO. Arłukowicz zapewnia, że rozumie niedziele "show" ze szczepieniami, ale teraz następuje najtrudniejsza część tego projektu, czyli zaszczepienie Polaków. - To wielkie wyzwanie przed lekarzami i pielęgniarkami - podsumowuje były minister zdrowia.

