Szczepionka na COVID. Borys Budka uderza w rząd. Minister odpowiada: "Powinien podziękować"

Szef PO Borys Budka skrytykował niedawno rząd Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że szczepionka na COVID została dostarczona do Polski dzięki Unii Europejskiej. "Tak, tej Unii, którą jego obóz polityczny od 5 lat osłabia od wewnątrz, podważa sens jej istnienia i wartości, na których została zbudowana" - napisał na Twitterze lider największej partii opozycyjnej. Jego słowa skomentował minister w KPRM Michał Wójcik. - To jest wrzutka polityka opozycyjnego, żeby coś tam napisać. To jest niedobre. Budka powinien podziękować ministrowi Michałowi Dworczykowi, bo zrobił kawał dobrej roboty. Logistycznie przygotował całą akcję - powiedział w programie WP "Tłit" członek Solidarnej Polski. Podkreślił jednak, że "Komisja Europejska odegrała istotną rolę, żeby szczepionki mogły być użyte". - To jest rzecz oczywista, natomiast wiele krajów na świecie nie jest w UE, a też korzystają z różnego rodzaju szczepionek, które są dopuszczone - dodał. Odnosząc się do trwającej epidemii koronawirusa, Michał Wójcik stwierdził natomiast, że "nie żyjemy w tej chwili w świecie normalnym".

