Szczepionka na COVID-19. Zmiana w dawkowaniu. "Zwiększamy liczbę zaszczepionych"

Doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban zapewnił, że decyzja o podawaniu 6 zamiast 5 dawek z jednej fiolki szczepionki na COVID-19 nie wpłynie na bezpieczeństwo procedury. - To wynika z prostej matematyki. Producent, który wyprodukował tę szczepionkę, zaleca dolanie odpowiedniej ilości roztworu (...), zostawił pewien margines (...), przy wprawnych pielęgniarkach czy osobach szczepiących świetnie sobie poradzą - uznał prof. Horban. Jak zapewnił, "nie zmniejszy to liczby substancji czynnej podawanej jednemu pacjentowi". - Zwiększamy w prosty sposób o 20 proc. nagle liczbę zaszczepionych. To naprawdę jest dobrze - dodał Horban.

