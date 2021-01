Szczepionka na COVID-19. Rząd zmienia zdanie, nowa hierarchia w grupie "1"

W czwartek Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień, powiedział, że od 15 stycznia seniorzy w wieku "70 plus" z e-skierowaniem będą mogli się umówić na szczepienia przeciwko COVID-19. Jak dodał, e-skierowanie ma być tworzone automatyczne według numeru pesel.

Jednak w poniedziałek minister zdrowia przekazał inne informacje. Adam Niedzielski powiedział w Senacie, że w "grupie I" na początku zostaną zaszczepieni seniorzy, którzy ukończyli 80 lat. Dopiero później osoby młodsze, które mają ponad 70 lat. Do tej pory resort zdrowia nie informował o "hierarchii szczepień".

- Dwa cele przyświecają początkowi akcji szczepiennej. Chcemy zmniejszyć śmiertelność i udrożnić system opieki zdrowotnej. To są naprawdę dwa fundamentalne cele, które przyświecają definiowaniu hierarchii, czy pewnej priorytetyzacji grup, które będą szczepione. Dlatego z grupy pierwszej zaczniemy od osób najbardziej zaawansowanych wiekowo, które w największym stopniu są narażone na ryzyko zgonu - powiedział Adam Niedzielski.

Szczepionki na COVID-19. Zapisy "grupy I" ruszają 15 stycznia

- Dlatego na pewno zaczniemy od grupy "80 plus", a następną podgrupą, jeśli można tak powiedzieć, będzie kolejna grupa osób powyżej 70. roku życia i będziemy stopniowo schodzili. Ta populacja osiemdziesięciolatków ma blisko ponad 1,5 mln, więc będziemy zaczynali od góry, jeśli chodzi o to zaawansowanie wiekowe - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski dodał także w poniedziałek, że grupy priorytetowe zostaną zapisane w rozporządzeniu epidemicznym. - Tak, żeby oprócz Narodowego Programu Szczepień pojawiła się pewna regulacja, która będzie podstawą formalną do szczepienia. Bo jak pokazują przykłady z ostatnich dni czy tygodni, nadużywanie pewnego prawa, czy przywileju, musi mieć podstawę formalną, by mieć podstawę do tego, żeby być karane - przekazał.