Szczepionka na COVID-19. Rusza specjalna infolinia. Kiedy telefoniczna rejestracja?

Szczepionka na COVID-19. Jest telefoniczna infolinia, będzie rejestracja

- Oczywiście będziemy zaczynali od medyków. Chcemy też stosunkowo szybko zaszczepiać nauczycieli, ale nie od tego uzależniamy powrót do szkół, od razu to chcę podkreślić, że powrót do szkół będzie zależny od tego, jaki będzie przebieg pandemii w najbliższych 4-5 tygodniach, a nie od samego procesu szczepień - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.