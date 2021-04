Szczepionka na COVID-19. PAN odpowiada na stanowisko Episkopatu

Do tych "wątpliwości" odniósł się również bp Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Biotycznych. "Pomimo tego, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, to jednak mogą z nich korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są do tego wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami egzystencjalnymi lub zawodowymi" - napisał duchowny.