Szczepionka na COVID-19. Nieoficjalnie: kontrola na WUM zakończy się karą finansową

Jak przekazała w poniedziałek po południu nieoficjalnie Wirtualna Polska, kontrola już pierwszego dnia wykazała nieprawidłowości. - Okazało się, że część osób nienależąca do grupy zero została wskazana przez WUM jako personel niemedyczny szpitala do rejestracji w Centrum e-Zdrowia już 28 grudnia. Tego samego dnia do CEZ została przekazana lista, a pierwsze szczepienia celebrytów miały miejsce 29 grudnia ok. godziny 12 - przekazał informator WP.