Szczepionka na COVID-19. Kolejne dawki dotrą do Polski. Wiemy, kiedy

O nowych dostawach szczepionek na COVID-19 poinformował Michał Kuczmierowski prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Przekazał on także, że punkty szczepień będą zobowiązane do tego, aby przestrzegać obowiązujących limitów zapisów.

Michał Kuczmierowski dodał, że w najbliższym tygodniu Agencja Rezerw Materiałowych przekaże około 420 tys. dawek szczepionek na COVID-19 do 6 071 punktów szczepień.

"W poniedziałek rano dotrze dostawa około 380 tys. szczepionek Pfizer, które od razu trafią do dystrybucji. Dodatkowo dystrybuowane będą szczepionki Moderna, które już są na magazynach ARM. Planujemy dostawę szczepionek na drugie oraz pierwsze dawki. Pod koniec tygodnia do Polski spodziewamy się jeszcze dostawy 150 tys. szczepionek Moderna" - przekazał prezes ARM.

Szczepionki na COVID-19. Kolejne dostawy w tym tygodniu

Kuczmierowski dodał, że punkty szczepienne zobowiązane są do tego, aby prowadzić zapisy w e-rejestracji zgodnie z obowiązującymi limitami. Wynikają one z liczby dostarczanych szczepionek na COVID-19 do Polski. Prezes dodał, że przestrzeganie ich jest bardzo ważne.