Szczepionka na COVID-19. Kolejna grupa zawodowa otrzyma preparat wcześniej

Do pierwszego etapu w ramach Narodowego Programu Szczepień zostanie włączona nowa grupa. Chodzi o pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Minister zdrowia Adam Niedzielski przychylił się do prośby szefowej resortu rodziny Marleny Maląg.

Szczepionka na COVID-19. Pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaszczepią się wcześniej Źródło: PAP , Fot: Tytus Żmijewski