Szczepionka na COVID-19. Kiedy masowe szczepienia? Prezes ARM zabrał głos

Szczepionka na COVID-19 trafiła już do pierwszych osób w Polsce. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) Michał Kuczmierowski był dopytywany o to, do ilu szpitali szczepionki już dotarły. Odparł, że możliwe, że preparat Pfizera i BioNTech jest już w połowie planowanych placówek. - Na dzisiaj mamy 72 szpitale, to jest dziewięćdziesiąt kilka punktów dostaw, bo niektóre szpitale mają więcej lokalizacji - tłumaczył prezes ARM. Dodał, że wszystkie szczepionki z pierwszej dostawy do godz. 12 mają trafić do szpitali. - Na dniach czekamy na kolejną dostawę. (...) Do końca stycznia 1,5 mln szczepionek. Do końca tego roku - 300 tys. - zapowiedział Kuczmierowski. Kiedy dojdzie do masowej skali szczepień? Prezes ARM wskazał, że dojdzie do tego, gdy będzie więcej szczepionek oraz otwarte wszystkie punkty szczepień. - Planujemy start tego systemu w połowie stycznia. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o przygotowanie - dodał. Więcej w materiale wideo.

