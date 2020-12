Szczepionka na COVID-19. Druga osoba zaszczepiona w Polsce zwróciła się do dziennikarzy

W niedzielę w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepiono w niedzielę pierwszą osobę na COVID-19 w Polsce - naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską. Zaszczepił ją dr Artur Zaczyński. Tuż po niej na fotelu pojawiła się kolejna osoba. Szczepionkę otrzymał dyrektor CSK MSWiA prof. Waldemar Wierzba. Przed szczepieniem zwrócił się do dziennikarzy. - Patrzę tutaj po kolegach, którzy rejestrują to wydarzenie, i co najmniej 30 proc. nie ma zasłoniętego nosa. Nie szanuje kolegów obok - powiedział prof. Wierzba. Po aplikacji preparatu przyznał, że "kompletnie nic nie poczuł". - Chyba z wrażenia - dodał dyrektor CSK MSWiA w Warszawie.