Szczepionka AstraZeneca znów w ogniu krytyki. Jasne stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Szef działu szczepień Europejskiej Agencji Leków (EMA) Marco Cavaleri widzi związek między zaszczepieniem preparatem AstraZeneca i wystąpieniem incydentów zakrzepowo-zatorowych u niektórych osób, które przyjęły dawkę. Sprawę komentował w programie "Tłit" rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - W dobie epidemii powinna królować duża wstrzemięźliwość emocjonalna w wypowiedziach i tutaj, niestety, tej wstrzemięźliwości po stronie tak ważnej organizacji jak EMA nie było - mówił Andrusiewicz. - To wypowiedź jednej osoby, a nie całej EMA. Na dziś EMA nie stwierdziła, by szczepionka AstraZeneca była szczepionką niebezpieczną - jest ona nadal uznawana za szczepionkę bezpieczną i szczepionkę skuteczną. My się opieramy na stanowisku całej organizacji, a nie wypowiedzi jednej osoby - podkreślił rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Andrusiewicz zabrał również głos ws. zamieszania wokół szczepień w Rzeszowie. - Przesadą jest mówienie o jakimkolwiek kontekście politycznym. Szczepionki nie mają barw politycznych. Sugerowanie, że jeżeli mieszkaniec zostanie zaszczepiony, to zagłosuje na tę lub inną partię polityczną - przepraszam, ale są to jakieś fantasmagorie. Nikt nikomu nie wszczepia ideologii partyjnej wraz ze szczepionką - powiedział Andrusiewicz.

