Szczepienie na COVID w Rzeszowie. Jednoznaczna ocena prof. Wysockiego

Wirtualna Polska dotarła do korespondencji dr. Stanisława Mazura, prezesa Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie, ze swoimi pracownikami. Wynika z niej, że Mazur polecił wielokrotne używanie strzykawek jednorazowych przy podawaniu szczepionki. Prezes Centrum Medycznego tłumaczył WP, że polecenie szybko odwołał i że chodziło tylko o jedną z przychodni, w której zabrakło strzykawek. - Bardzo niebezpieczne i zupełnie niezgodne z praktyką. Nie można jednorazowego sprzętu używać u kilku pacjentów - powiedział w programie WP "Newsroom" prof. Jacek Wysocki, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Dodał, że "nie bardzo rozumie, co organizatorzy tego punktu chcieli osiągnąć ". - Przecież tego sprzętu jednorazowego użytku jest dużo. Na pewno jest to nieakceptowane. (…)Ta cała historia jest jakaś tajemnicza dla mnie - podkreślił Wysocki.

