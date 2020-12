Szczepienie na COVID. "Andrzej Duda nie ma wyjścia"

- Krążą spiskowe teorie. Nie do końca umiemy sobie poradzić z fake newsami, które opanowały sieć - uważa prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. - Weryfikacja, co jest fałszem a co prawdą, wymaga wiedzy - stwierdziła w programie "Tłit". Komentując słowa samego prezydenta Andrzeja Dudy na temat szczepień i obawy przed nimi, Ewa Marciniak jest zdania, że to zaszkodziło sprawie szczepień na COVID. - Liczy się to, co jest powiedziane w danym temacie po raz pierwszy. To buduje obraz polityka i jego stosunku do danej kwestii. Moim zdaniem prezydent Duda nie ma wyjścia i powinien się zaszczepić. I to teraz - powiedziała. Według niej taki gest mógłby odbudować jego wizerunek jako nowoczesnego polityka.

