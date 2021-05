Szczepienie na COVID-19 obowiązkowe? Bartosz Arłukowicz ma obawy

- Jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie chcieli (się szczepić - przyp. red.), a jeśli nie chcą, żeby państwo budowało taką edukację społeczną, żeby przekonywać Polaków do tego. W gronie moich przyjaciół też odnajduję ludzi, którzy niestety szczepionki się boją. I staram się robić to, co do mnie należy - tlumaczyć im.- mówił w programie "Tłit" były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz. - Obowiązkowe szczepienia mogą wzbudzić odwrotne emocje, ale osobiście bym takie rozwiązanie zaakceptował - wskazał polityk. Arłukowicz przestrzegł przy tym, że jeśli nie wyszczepimy większości ludzi, to istnieje ryzyko powrotu pandemii jesienią. - Tego się powinniśmy obawiać - podkreślił.

