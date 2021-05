Szczepienie na COVID-19. Niepokojący sondaż. Bartosz Arłukowicz komentuje

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez BioStat dla Wirtualnej Polski wynika, że aż co trzeci Polak nie zamierza się zaszczepić przeciw COVID-19. - To jest fatalna informacja, wynik długofalowej polityki tych, którzy dzisiaj rządzą Polską. Cała narracja jest budowana od dłuższego czasu: prezydent, który nie czuje potrzeby szczepień, Patryk Jaki, który występował z antyszczepionkowcami, który pisał do sanepidu, do ministra zdrowia, że trzeba znieść obowiązek szczepień... Rządzący wspierali taki kierunek działań, to katastrofalny błąd medyczny - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz. - Jestem lekarzem pediatrą. Całe swoje zawodowe życie pracowałem z dziećmi, które mają obowiązkowy kalendarz szczepień i rozumiem do samego sedna, dlaczego te szczepienia powinny być i dlaczego muszą być obowiązkowe - podkreślił Arłukowicz. Polityk PO skomentował również decyzję o skróceniu terminów między dawkami szczepionek. - Każdy sposób, który zachęci Polaków do tego, żeby szczepienia przyjąć, jest dobry. Szczepienia po prostu powinny być otwarte, szczepić powinni lekarze rodzinni - stwierdził Arłukowicz.

