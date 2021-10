Szczepienia trzecią dawką. Rząd może mieć problem z przekonaniem Polaków?

Szczepionki na sprzedaż?

Według danych z początku września polski rząd sprzedał ok. 5 mln preparatów. Do Australii powędrowało 1 mln dawek, do Hiszpanii – 2,4 mln, Portugalii – 600 tys., do Norwegii wysłano 1 mln dawek Moderny. Milion podarowaliśmy Wietnamowi (kolejne 3 mln mieliśmy już odsprzedać), a część trafiła do Uzbekistanu, m.in. w zamian za zgodę na lądowanie samolotów ewakuujących z Afganistanu.