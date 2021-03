Szczepienia przeciwko COVID-19. Mieszkanka Niemiec: "Rząd wstrzymał AstraZenekę. Ale Niemcy chcą się szczepić"

- Mieszkańcy Niemiec nie byli zadowoleni z tej decyzji i sposobu komunikacji rządu. Na początku, kiedy od szczepionek AstraZeneki zaczęły odchodzić pierwsze kraje takie, jak Dania czy Holandia, to politycy i minister zdrowia zapewniali, że nie wstrzymają szczepień AstraZeneką - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Katarzyna Domagała-Pereira, dziennikarka z Bonn. - Tymczasem kilka dni później pojawił się zupełnie inny przekaz i rząd wycofał szczepienia. To wzbudziło niepewność wśród mieszkańców Niemiec i osób, które przyjęły już pierwszą dawkę - dodaje. Jak wyjaśnia, w mediach pojawiły się opinie, że o wstrzymaniu szczepień powinna poinformować kanclerz Niemiec Angela Merkel, a nie minister zdrowia.

Szczepienia na COVID-19. Mieszkańcy Niemiec i tak ufają AstraZenece

Mimo tego że rząd wstrzymał szczepienia AstraZeneką, mieszkańcy Niemiec chcą się nią szczepić. Instytut Forsa tuż po decyzji rządu przeprowadził sondaż i zapytał o szczepionki AstraZeneki ponad tysiąc osób. - Ogromna liczba Niemców jest gotowa się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, to prawie 71 proc. Tylko 13 proc. z badanych deklaruje, że chce odczekać, aż sytuacja się wyjaśni - mówi nam Domagała-Pereira.

Aż 63 proc. osób, które chcą się zaszczepić, skorzystałoby z preparatu firmy AstraZeneca. - To głównie ludzie młodzi - wyjaśnia mieszkanka Bonn.

Na razie nie wiadomo, kiedy osoby, które przyjęły pierwszą dawkę AstraZeneki w Niemczech, dostaną kolejną. Ale prawdopodobnie nie wydarzy się to szybko. - Mój mąż został zaszczepiony AstraZeneką po raz pierwszy tydzień temu, bo pracuje w szkole z dziećmi z niepełnosprawnościami. Nie miał żadnych wątpliwości, nie żałuje, że to zrobił - mówi Domagała-Pereira. - Podobne opinie pojawiają się wśród naszych znajomych - dodaje.

Szczepienia przeciwko COVID-19 u lekarzy rodzinnych

Jak tłumaczy dziennikarka, mieszkańcy Niemiec czekają teraz na opinię Europejskiej Agencji Leków (EMA) (unijne gremium oświadczyło, że szczepionka AstraZeneki jest bezpieczna, ale nie da się wykluczyć związku między szczepieniem a zakrzepami krwi - red.). Potem Instytut Paula Ehrlicha odpowiedzialny za szczepienia skonsultuje się z niemiecką komisją ds. szczepień, a rząd zadecyduje, co dalej.

Mieszkańcom Niemiec zależy na tym, aby szczepionki przeciwko COVID-19 trafiły do lekarzy rodzinnych. - Lekarze pierwszego kontaktu znają swoich pacjentów, wiedzą, co im dolega i czy są jakieś przeciwwskazania przed szczepieniem - mówi Katarzyna Domagała-Pereira. Jak tłumaczy, w Niemczech szczepionki do gabinetów lekarskich mają trafić za miesiąc.