Szczepienia przeciw COVID. Są wyniki badań z Hiszpanii. Chodzi o niepożądane reakcje

Aemps zwrócili uwagę na te przypadki, u których pojawiły się powikłania po szczepieniach. Jak wynika z ich badań, 18 proc. miało "poważny charakter", który wymagał hospitalizacji. Do 25 kwietnia zostały one zgłoszone do bazy danych resortu zdrowia, tzw. Fedra, gdzie gromadzone są informacje o przebiegu szczepień.