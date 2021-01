Szczepienia poza kolejnością. Rektor WUM wydaje oświadczenie

Rektor WUM dodał, że uniwersytet nie prowadzi szczepień. Robi to "wybrana przez NFZ spółka Centrum Medyczne, której WUM jest właścicielem".

Rektor przyznał, iż nie jest zadowolony z tego, że taka sytuacja miała miejsce. - Jest prowadzone wyjaśnienie, z którego wynikami zapoznam wszystkich najwcześniej, jak to tylko będzie możliwe. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że celebryci byli zaszczepieni z dodatkowej puli szczepień. Większość zaszczepionych to jednak medycy - dodał prof. Gaciong.

Szczepienie poza kolejnością. "18 osób, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień"

W czwartek WUM poinformował w komunikacie, że Agencja Rezerw Materiałowych przekazała do Centrum Medycznego WUM 450 dodatkowych dawek, które musiały być wykorzystane do końca 2020 roku. WUM podkreślił, że wszystkie dawki wykorzystano do czwartkowego południa, więc żadna nie została zmarnowana.