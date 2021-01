Szczepienia polityków PiS poza kolejnością? Rzecznik rządu komentuje nieoficjalne informacje

Borys Budka oczekuje od premiera Mateusza Morawieckiego precyzyjnych, jasnych procedur dotyczących kolejności szczepień. "Nie może być miejsca na jakiekolwiek działania poza kolejnością, zwłaszcza dla polityków czy celebrytów" - napisał. - Zachęcam, by przeczytać dokumenty rządowe. (...) Jeśli pan przewodniczący Budka oczekuje, że trzeba wprost wpisać takie rzeczy, to chyba żyjemy w innych rzeczywistościach - stwierdził w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Mueller. Zapewnił, że jasno jest napisane, jakie osoby w jakich grupach powinny być szczepione. Dodał też, że nie ma wiedzy, by ktoś z administracji rządowej zaszczepił się poza kolejnością. Skomentował nieoficjalne informacje na ten temat.

