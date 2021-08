Obowiązkowe szczepienia dla grup zawodowych? Dr Sutkowski: "My też chcemy się czuć bezpiecznie"

Zdaniem ministra zdrowia, czwarta fala pandemii niedługo zawita do Polski. Czy szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obligatoryjne? - Ja jestem zwolennikiem takich obowiązkowych szczepień dla niektórych grup i wymieniłbym tutaj poza lekarzami, nauczycielami, pracownikami edukacji także funkcjonariuszy publicznych, pracowników publicznych, którzy stykają się z pacjentami, klientami, uczniami w sposób bezpośredni - komentował w programie "Newsroom WP" dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - Ale chciałbym zauważyć, że jeżeli ci pacjenci, klienci, dzieci chcą być bezpieczni, to też powinni się szczepić. My też chcemy się czuć bezpiecznie. Powinniśmy się po prostu szczepić masowo. Tak by było najlepiej. Natomiast jestem przeciwnikiem obowiązkowych szczepień, bo to by było askuteczne dzisiaj. Dzisiaj w Polsce trwa wojna domowa. Nie ma absolutnie autorytetów. Trzeba przywrócić szacunek dla nauki, dla wartości, dla wspólnoty, dla solidarności, dla uczciwości. To jest najważniejsze nasze zadanie. (...) A z punktu widzenia pandemii jestem za profitami dla zaszczepionych - podsumował dr Sutkowski.