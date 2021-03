Szczepienia nauczycieli i wykładowców. Była szefowa MEN Anna Zalewska krytycznie o decyzji rządu

Była minister edukacji zaznacza, że nauczyciele w Polsce powinni byli zostać zaszczepieni wcześniej. Jej zdaniem w obecnym trybie nie powinno się jednak szczepić wykładowców - przede wszystkim młodych, którzy prowadzą zajęcia zdalnie. Zwłaszcza że - co zaznacza w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski sama Zalewska - uczelnie mają pracować zdalnie do jesieni.

- Gdybym mogła ułożyć kolejność szczepień, to nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w systemie edukacji powinni być szczepieni szybciej niż wykładowcy - przyznaje była szefowa MEN.

- Proszę zauważyć, że mówimy tu o bardzo dużej liczbie nauczycieli w systemie edukacji, który jest w tej chwili najwrażliwszy i najbardziej konieczny do otwarcia. Jeśli chodzi o szczepienia wykładowców: jest to o tyle zaskakujące, że większość uczelni ogłosiła już, że do wakacji będzie pracować zdalnie - podkreśla europosłanka PiS.