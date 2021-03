WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze epidemia + 2 koronawirusszczepienia na covid oprac. Radosław Opas Dzisiaj, 23-03-2021 06:24 Szczepienia na koronawirusa. Co robić na końcu kolejki? Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnił w szczegółach Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował w sobotę, że osoby, które nie zgłaszają się na szczepienia w wyznaczonym terminie lub nie zapisują się na nie, mimo że są wśród pacjentów uprawnionych do tego, automatycznie trafiają na koniec kolejki. Chodzi przede wszystkim o Polaków niechcących szczepić się preparatem firmy AstraZeneca. - Należy po pierwsze zgłosić fakt, że ze jakichś powodów nie chcemy się zaszczepić, bądź szczepienie w danym dniu jest niemożliwe. Jest numer bezpłatnej infolinii - 989, gdzie można zadzwonić i to zgłosić. W tym momencie nie mamy problemu z tym, aby nasze szczepienie zostało przesunięte. Na infolinii możemy przesunąć termin szczepienia na inny dogodny dla nas czas - tłumaczył w programie WP "Newsroom" Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta Rozwiń może zrobić taka osoba która na mu … Rozwiń Transkrypcja: może zrobić taka osoba która na musi przez to że nie stawiła się na to szczepienie wyląduje na końcu tej kolejki Co może zrobić żeby jednak do tej kolejki wróci dostać zaczepiona być może innym preparatem czy są takie możliwości pamiętajmy że należy po pierwsze zgłosić fakt że z jakiś powodów nie chcemy się zaszczepić bądź szczepienie w danym momencie w dany jest niemożliwe jest numer bezpłatnej infolinii 989 Gdzie można zadzwonić Gdzie można to zgłosić można zgłosić również ten fakt poprzez indywidualne konto pacjenta zgłosić również ten park sms-em I w tym momencie jakby nie mamy problemów z tym aby nasze szczepienie Zostały przesunięte Zresztą na infolinii 989 możemy przesunąć termin szczepienia na inny dogodny dogodny dla nas termin na inny dogodny dla nas czas