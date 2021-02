Szczepienia na COVID. USA. 90-latka przeszła prawie 10 km, aby się zaszczepić

90-latka z Seattle chciała koniecznie przyjąć szczepionkę na COVID. Od tygodni dzwoniła kilka razy dziennie, aby umówić się na wizytę, ale odbijała się od ściany. Była przez to bardzo sfrustrowana. W końcu jednak uśmiechnęło się do niej szczęście. Jednak dwa dni przed terminem szczepienia region nawiedziła silna burza śnieżna.

Spadło ponad 30 cm białego puchu. Kobieta zaznaczyła, że podróż samochodem w takich warunkach nie wchodzi w grę - podaje portal q13fox.com. To nie powstrzymało seniorki, która ubrała kilka warstw ubrań, wzięła kijki trekkingowe i ruszyła w trasę. 90-latka w jedną stronę miała do pokonania niecałe 5 km.

Szczepienia na COVID. USA. Determinacja seniorki z Seattle

Na wizytę spóźniła się o zaledwie pięć minut. Komentuje, że na druga dawkę ma zamiar pojechać samochodem, o ile pozwoli na to pogoda. Zaznacza jednak, że jeśli będzie musiał znowu wybrać się na dłuższy spacer, to nie będzie to dla niej stanowić problemu. W swoim zachowaniu nie widzi nic nadzwyczajnego.