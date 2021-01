Szczepienia na COVID. Spotkanie w KPRM bez Szymona Hołowni. Radosław Fogiel wyjaśnia

Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego zaprosił na wtorek do KPRM przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na "dyskusję merytoryczną ws. programu szczepień". Zaproszenia nie otrzymała Polska 2050. "Dlaczego odmawia się Polsce 2050 udziału w tym spotkaniu? Czego się boicie? Wiedzy naszych ekspertów?" - zapytał na Twitterze lider ugrupowania Szymon Hołownia. Sprawę komentował w programie "Tłit" zastępca szefa rzecznika PiS Radosław Fogiel. - W tego typu formatach mówimy zazwyczaj o parlamentarnych siłach politycznych. Wiem, że Szymon Hołownia ma dwie panie poseł w tym momencie, ale nie ma nawet klubu - tłumaczył. - Niczego się nie boimy. Zakłada pan, że Szymon Hołownia dysponuje jakąś unikalną wiedzą ekspercką. Nie neguję tego, ale też nie jestem co do tego w 100 proc. przekonany. Jeśli będą rozmowy na poziomie eksperckim, a nie przedstawicieli klubów parlamentarnych, to z pewnością również eksperci Szymona Hołowni zostaną zaproszeni - zapewnił Fogiel.

Rozwiń