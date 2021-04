Szczepienia na COVID-19 w Rzeszowie. Ministerstwo Zdrowia zabrało głos

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Wojciech Andrusiewicz. Rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia zapytano o szczepienia na COVID-19 w Rzeszowie. Andrusiewicz przekazał, że trwa kontrola w Centrum Medycznym Medyk w tym mieście. - To nie jest taka prozaiczna rzecz, że wystarczy wejść, przepytać dwie/trzy osoby i mamy wyniki kontroli - powiedział gość WP. - To wymaga przejrzenia dokumentacji medycznej, która jest tam zgromadzona - dodał Andrusiewicz i podkreślił, że kontrola przeprowadzana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. - Jeśli potwierdziłyby się informacje, o których informował portal Wirtualnej Polski, czyli możliwym szczepieniu kilku osób jedną, jednorazową strzykawką, to na pewno jest to kwestia poinformowania innych organów państwa, które są odpowiedzialne za wdrożenie dalszego postępowania - zaznaczył rzecznik prasowy resortu zdrowia. - Ja mam nadzieję, że do takiego zachowania nie doszło. Jeżeli by doszło to przede wszystkim musimy mówić o odpowiedzialności karnej - dodał Andrusiewicz i zaznaczył, że "jeśli ktoś popełnił błąd, to za ten błąd musi zostać ukarany".

