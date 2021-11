Szczepienia na COVID-19. Polska pójdzie drogą Austrii? Wiceminister sprawiedliwości komentuje

Pomimo rządowej kampanii, prawie połowa Polaków nie zaszczepiła się przeciw COVID-19. Czy rozwiązaniem nie byłoby wprowadzenie obowiązku? - Ja osobiście jestem zaszczepiony. Uważam, że jak najwięcej Polaków powinno się zaszczepić. Natomiast zgodnie z duchem słów pana prezydenta, są pewne świadczenia medyczne, do którego państwo zmuszać nie może - komentował w programie "Newsroom" WP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. - Co innego, kiedy mamy do czynienia z chorobami skrajnymi, ebolą czy innymi, gdzie śmiertelność jest na poziomie 50 procent. A co innego teraz, kiedy mamy do czynienia z poważną chorobą, z COVID-19, ale też duża część społeczeństwa nie przechodzi tego choroby z takim tragicznym finałem. Nie byłbym za obowiązkowymi szczepieniami, a jedynie za ich promocją. (...) Powinniśmy maksymalnie wykorzystać wszelkie możliwości z dotarciem do społeczeństwa z badaniami naukowymi - wyjaśniał wiceszef MS.