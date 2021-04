Szczepienia na COVID-19. Od 12 kwietnia rejestracja kolejnych roczników

Michał Dworczyk , pełnomocnik ds. narodowego programu szczepień, we wtorek na konferencji prasowej zapowiedział przyspieszenie szczepień. Szef KPRM poinformował, że od 12 kwietnia rusza rejestracja kolejnych roczników.

- 12 kwietnia zaczynamy zapisy osób urodzonych w '62, a potem każdego dnia kolejny rocznik będzie dołączał do zapisów. Do 24 kwietnia chcemy dojść do osób urodzonych w 1973 r. - przekazał Michał Dworczyk.