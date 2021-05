Szczepienia na COVID-19 dla dzieci. "Nasza odpowiedź jest wciąż taka sama"

Mimo że szczepienia w Polsce dostępne są tylko dla osób, które ukończyły 18. rok życia, wszystko wskazuje na to, że wkrótce dojdzie do obniżenia progu wiekowego. Prof. Robert Flisiak, członek Rady Medycznej ds. COVID-19, zdradził w programie "Newsroom WP", od czego zależy rekomendacja takiej decyzji rządowi. - Nasza odpowiedź jest jednoznaczna: szczepić zgodnie z zapisami charakterystyki produktu leczniczego, czyli po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków. Oznacza to sprawdzenie, że badania zostały przeprowadzone tak, jak należy i że wyniki odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa są przekonujące. Każda szczepionka ma trochę inny cykl akceptacji, inną charakterystykę produktu leczniczego. W tej chwili wiadomo już, że od 16. roku życia można szczepić szczepionką Pfizera. Lada moment pojawi się decyzja, że można wcześniej - powiedział.

