Szczecinek. Jest wyrok za gwałt na malutkiej dziewczynce

Szczecinek. Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem

Do gwałtu doszło na jednym z osiedli mieszkaniowych w Szczecinku. Rodzice dziewczynki poprosili swoich sąsiadów o tymczasowe zaopiekowanie się ich dzieckiem pod ich nieobecność. Bulwersujący czyn miał miejsce, gdy żona oskarżonego zostawiła go z dzieckiem na kilkanaście minut.

Kiedy dziewczynka wróciła pod opiekę rodziców, ci zauważyli, że niemowlę krwawi. Małżeństwo natychmiast przekazało dziecko pod opiekę lekarzy, którzy po oględzinach obrażeń stwierdzili, że mogło dojść do gwałtu.

Sąd po zapoznaniu się z opiniami lekarzy, wynikami analizy genetycznej oraz zeznaniami świadków, nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. 33-letni mężczyzna za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem został skazany na 14 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Ponadto zasądzono karę 50 tys. złotych, które Łukasz K. ma wpłacić na rzecz dziecka. Na mężczyznę nałożono również 10-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Sąd zdecydował o nieujawnianiu uzasadnienia wygłoszonego wyroku.