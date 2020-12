Ruda Śląska. Na kradzieżach łapany był już kilkakrotnie, znów skusił się na cudzą własność

Notoryczny złodziej został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu V z Rudy Śląskiej po tym, jak wraz z bratem włamali się do warsztatu w Halembie i skradli elektronarzędzia. Wpadli tuż po "robocie”. Policjanci gdy jechali na miejsce włamania, zauważyli mężczyznę, który był znany mundurowym, a na ich widok próbował nie zwracać na siebie uwagi. Stróże prawa sprawdzili co ma w plecaku i odkryli tam elektronarzędzia. Chwilę później na miejscu zjawił się jego młodszy brat, który również brał udział we włamaniu. Policjanci zatrzymali obu, a zgłaszający włamanie rozpoznał swoją własność.