Szczecinek. Amstaf rzucił się na chłopców. Trafili do szpitala

Zanim właściciel zdążył wskoczyć do wody i odciągnąć psa od kąpiących się, amstaf zdążył ich pogryźć. "12- i 18-latek z ranami szarpanymi głowy, a starszy także ucha, trafili do szpitala. Po opatrzeniu już go opuścili" - przekazała rzeczniczka prasowa.