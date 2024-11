W Szczecinie doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę rozboju w kantorze wymiany walut . Jak poinformowały Komenda Wojewódzka Policji i Komenda Miejska Policji w Szczecinie, sprawcy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty.

Do nieudanego napadu doszło w nocy z 10 na 11 listopada. Sprawcy weszli do całodobowego kantoru przy ul. Rydla, próbując rozbić pancerną szybę oddzielającą ich od kasy. Pracownik kantoru, który znajdował się w środku, uruchomił alarm i powiadomił policję, co zmusiło napastników do ucieczki.