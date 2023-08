Perełka Szczecina. Polska atrakcja na ustach świata

Wraz z tym, jak powstawał budynek, kontrowersji przybywało, bo wyróżniał się on na tle sąsiadujących budowli. Równocześnie obok realizowana była inna inwestycja - Centrum Dialogu Przełomy, której autorem jest Robert Konieczny. - Znając założenia naszego projektu, podszedł on z szacunkiem do koncepcji i całość umieścił w podziemiach. Nie zasłania więc filharmonii - podkreśliła Serwa.