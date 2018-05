Szczecin. Więzienie dla rowerzysty, który zabił pieszego

Do tragicznego w skutkach wydarzenia doszło w sierpniu ub. roku. Rowerzysta uderzył pieszego, który po kilku dniach leżenia w szpitalu, zmarł. Decyzją sądu oskarżony Sebastian Z. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

Do zdarzenia doszło 23 sierpnia 2017 roku. TVN24 podaje szczegóły zdarzenia według relacji córki ofiary ataku. Kobieta opiera się na relacji kolegi ojca, który był naocznym świadkiem sytuacji. Szczecinianin wraz ze znajomym wracał z pobliskiego klubu. Szli chodnikiem w okolicy Placu Szarych Szeregów. Obok przejeżdżała grupa cyklistów. 47-latek zwrócił uwagę rowerzystom, że nie powinni jechać po chodniku. Doszło do bójki.

- To było dosłownie kilka sekund. Jeden z mężczyzn podszedł do taty i uderzył go w głowę. - opowiada. - Tata upadł i uderzył o beton. Nawet nie udzielili mu pomocy - dodaje łamiącym się głosem.