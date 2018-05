Posłowie chcą odebrać program dziennikarzowi TVP. "To obrzydliwy technolog propagandy"

Politycy PO, Nowoczesnej i PSL domagają się odsunięcia Michała Rachonia od prowadzenia programu "Woronicza 17" na antenie TVP Info. Na specjalnej konferencji prasowej Adam Szłapka z Nowoczesnej stwierdził, że Rachoń "nie jest, nie był i nigdy nie będzie dziennikarzem".

- To co się wydarzyło w ostatni weekend w programie 'Woronicza 17' przekracza wszelkie granice już nie tylko przyzwoitości, czy rzetelności dziennikarskiej, ale po prostu zwykłej ludzkiej uczciwości. Chcemy wyraźnie przeciwko temu zaprotestować i zażądać dokonania przez telewizję publiczną zmian - powiedział Jan Grabiec.

Rzecznik PO dodał, że TVP powinna "należeć do wszystkich Polaków i zgodnie z zapisami ustawowymi ma gwarantować równy dostęp przedstawicielom różnych opcji politycznych do tychże mediów". Tymczasem, zdaniem polityka, doniesienia dotyczące opozycji są w Telewizji Polskiej "wykrzywiane, manipulowane, a wręcz zafałszowane". Grabiec nazwał Rachonia "rzecznikiem PiS" i zaapelował o odsunięcie go od prowadzenia programów.