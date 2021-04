Szczecin. Jest śledztwo ws. wypadku w przedszkolu, w którym ucierpiały dwie dziewczynki

Z informacji pozyskanych przez WP wynika, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na placu zabaw, do którego doszło w szczecińskim przedszkolu mieszczącym się przy ul. Hożej.

- Sprawą wypadku zajmuje się Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód, która wszczęła śledztwo z art. 160 paragraf 2 KK, czyli narażenia małoletnich pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osoby zobowiązane do opieki nad nimi w chwili zdarzenia. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwają intensywne czynności procesowe, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia - powiedziała w rozmowie z WP Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Za wskazane przez Obarek przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Szczecin. Dziewczynki w śpiączce farmakologicznej

Do wypadku będącego przedmiotem śledztwa doszło w piątek 23 kwietnia w przedszkolu przy ul. Hożej w Szczecinie. Dwie 7-letnie dziewczynki trafiły do szpitala po podduszeniu skakanką, do którego doszło w czasie zabawy. Dziewczynki zostały wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej. Ich stan lekarze określają jako ciężki.