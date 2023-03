Szarżowanie na drodze będzie go słono kosztowało. Policja pokazała nagranie

Policjanci ze strzeleckiej drogówki uważnie kontrolują prędkość zmotoryzowanych. To właśnie brawura i niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest najczęstszą przyczyną drogowych tragedii. W poniedziałek, mundurowi zatrzymali kierowcę Volkswagena, który wyprzedzał na skrzyżowaniu i przekroczył prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. Kierowca w pewnym momencie osiągnął prędkość 112 kilometrów na godzinę. Niebezpieczne zachowanie 30-latka zarejestrowała kamera zamontowana w nieoznakowanym radiowozie. Konsekwencje dla mężczyzny, to zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące, 24 punkty karne i skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyźnie grozi grzywa nawet do 30 tysięcy złotych.