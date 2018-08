Szarpanina z niepełnosprawnymi i ich opiekunami przy oknach Sejmu. Szefowa Kancelarii wyjaśnia powody

Straż marszałkowska chciała zapewnić protestującym bezpieczeństwo - tak Kancelaria Sejmu wyjaśnia interwencję podczas protestu niepełnosprawnych. Jego uczestnicy otworzyli okna i próbowali wywiesić na zewnątrz budynku transparent.

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska w liście przesłanym do zastępcy rzecznika praw obywatelskich zapewnia, że protestujących po szarpaninie nie zgłosili potrzeby przeprowadzenia obdukcji. Mimo że mieli taką możliwość.

"Bezpośrednio po zakończeniu interwencji do tych osób przybyli ratownicy medyczni z całodobowego dyżuru zapewnionego przez Kancelarię Sejmu, w celu ewentualnego udzielenia pomocy" - opisuje Kaczmarska. Protestujący skarżyli się na to, że z nimi "walczono" i pokazywali siniaki, które miały powstać po zajściu . Nikt z nich jednak, według Sejmu, nie poprosił o zaświadczenie dotyczące obrażeń.

"Czynności straży marszałkowskiej podjęte podczas wyżej wymienionej interwencji miały na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom wychylającym się z okna na 1 piętrze budynku C i próbującym wywiesić transparent, a także osobom wchodzącym do tego budynku wejściem głównym do Sejmu oznaczonym jako C1" - zapewniła szefowa Kancelarii Sejmu.