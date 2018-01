Szarpał, ale nie uderzył. Jest decyzja sądu ws. polityka PiS

Poseł Łukasz Zbonikowski jest winny naruszenia nietykalności cielesnej żony w 2015 r. - tak uznał Sąd Rejonowy w Chełmnie. To jednak nie wszystko: postanowiono warunkowo umorzyć postępowanie na okres rocznej próby.

Proces rozpoczął się rok temu w sierpniu. Żona polityka PiS twierdziła, że 11 września 2015 r. Zbonikowski szarpał ją, wykręcał ręce, bił po głowie i po całym ciele. Do podobnego czynu miało dojść 18 lipca 2016 r.

W ocenie sądu stopień winy i społecznej szkodliwości czynu jest niski. Jak podkreślono polityk podczas małżeńskiej awantury miał co prawda szarpać żonę, ale jej nie uderzył. Łukaszowi Zbonikwoskiemu groził rok więzienia.

- Sąd potwierdził, że nigdy nie uderzyłem żony – mówił po ogłoszeniu wyroku poseł. Zbonikowski uważa, że sytuacje opisywane przez żonę to prowokacje przygotowane przez nią i teściową.

Z kolei jego żona, Monika, podtrzymała oskarżenia. - Ta decyzja nie do końca jest dla mnie zrozumiała - skomentowała wyrok sądu. I nie wyklucza, że może dojść do apelacji.