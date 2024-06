Szalony plan Macrona? "Pokerowe zagranie". Celem jest Marine Le Pen

Dlaczego to jest tak ryzykowne myślenie? Otóż, nie ma wątpliwości, że ekipa Macrona, obecni ministrowie mają techniczne kompetencje do tego, aby sprawować władzę. A jednak prezydent zdecydował się to przeciąć. To oznacza również, że głosując na Zjednoczenie Narodowe ludzie nie kierują się tylko wyborem kompetencji, jest tutaj też duża doza irracjonalności, w tym także - choć brzmi to dramatycznie – autentyczna nienawiść do prezydenta.