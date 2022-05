"Szaleńcze, zdradzieckie idee". Ziobro odpowiada Tuskowi

- To nie kto inny, a rząd Tuska ustami swojego ówczesnego ministra spraw zagranicznych (Radosława Sikorskiego - przyp. red.) zapraszał Rosję do NATO. Co by było, gdyby te wizje się spełniły? Co by było, gdyby te szaleńcze, zdradzieckie idee były realizowane? Putin ze swoją armią w NATO… - mówił Ziobro.