"Szaleńcze marzenia Kaczyńskiego". Neumann mówi, kto straci na polexicie

- Jeżeli będziemy milczeć, jeżeli będziemy w ciszy przyjmować te szaleńcze marzenia Kaczyńskiego, to rzeczywiście możemy się obudzić tak, jak dzisiaj budzą się Brytyjczycy i mają problemy z zakupem paliwa - mówił w programie "Newsroom WP" Sławomir Neumann z PO, nawiązując do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jego zdaniem, gdyby Polska również opuściła Wspólnotę, to jako pierwsi straciliby na tym rolnicy. - Ludzie do pewnego momentu dają się okłamywać i oszukiwać. Wczoraj Jarosław Kalinowski, jeden z liderów PSL-u, mówił wyraźnie podczas wiecu (na Placu Zamkowym - red.), że rolnicy byli pierwszą grupą zawodową, która zyskała na wejściu do Unii Europejskiej, zyskała ogromne pieniądze w dotacjach, w dopłatach bezpośrednich. I dzisiaj będzie pierwszą grupą, która najbardziej straci na wyjściu Polski z UE - podkreślił. Dodał, że do polexitu nie dojdzie tylko wówczas, gdy większość Polaków "stanie razem i powie temu szaleństwu dość". Neumann przypomniał o propozycji PO, aby do Konstytucji wpisać, że decyzję o wyjściu z UE parlament może podjąć większością 2/3 głosów (a nie, jak obecnie, bezwzględną większością). - Jeżeli Mateusz Morawiecki pisze w mediach społecznościowych, że wyprowadzanie Polski z UE to fejk, to niech da na to dowód. Niech pokażą, że tego nie chcą i niech poprą ten projekt - oświadczył poseł.