Szał na punkcie lodów Friza. Moc Ekipy rozłożona na czynniki pierwsze

Skąd tak duże zainteresowanie lodami Ekipy? O ich fenomen pytana była w programie "Newsroom WP" dr Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. - Jest to splot paru rzeczy. Jedna to popularność gamerów, czyli osób, które grają w gry komputerowe i streamują to na żywo na YouTubie. Stąd jest znany jeden z głównych bohaterów, czyli Friz. A Ekipa to pozostali domownicy, którzy [razem z Frizem - przyp. red.] spędzają czas - tłumaczy ekspertka ds. społeczeństwa sieciowego. Gość Agnieszki Kopacz zwróciła również uwagę na podobieństwo Ekipy do bohaterów z programu "Big Brother". - Ten kanał śledzi wiele młodych ludzi, zwłaszcza nastolatków i dzieci. (...) Pomysł z lodami "chwyta" publikę docelową, która lubi identyfikować z bohaterami, których widzą na ekranie - przekazała dr Chmielewska-Szlajfer.

